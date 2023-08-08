Екатеринбуржцы стали чаще обращаться к врачам за прививкой от менингита для детей

«Вакцины против менингококковой инфекции достаточно. Только она ставится по эпидемическим показаниям, а также лицам, призываемым на военную службу. Во всех остальных случаях вакцинация проводится за счет средств работодателей и иных источников, не запрещенных законодательством», — приводит комментарии свердловского Министерства здравоохранения издание.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости