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Екатеринбуржцы стали чаще обращаться к врачам за прививкой от менингита для детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Летняя вспышка менингита в нескольких детских садиках Екатеринбурга многих наиболее ответственных родителей заставила подумать о прививках для малышей. Как пишет издание «ЕАН», они начали массово записывать детей на вакцинацию.
Фобия (в данном случае — полезная) вызвана не только случаями с заболеваниями в детских садах, но и с более трагической историей с работниками склада магазина «Ozon», не все из которых менингит сумели пережить. Прививка, может, и не даёт стопроцентной защиты от заражения вирусом, но позволяет привившемуся перенести болезнь в гораздо более лёгкой форме.
Напомним, о первых случаях заболевания екатеринбургских детей менингитом стало известно в июле этого года. Ранее жителей города напугали смерти двух работников магазинного склада. А ещё ранее, в марте, из-за менингита в Екатеринбурге умер полуторогодовалый младенец.
Фобия (в данном случае — полезная) вызвана не только случаями с заболеваниями в детских садах, но и с более трагической историей с работниками склада магазина «Ozon», не все из которых менингит сумели пережить. Прививка, может, и не даёт стопроцентной защиты от заражения вирусом, но позволяет привившемуся перенести болезнь в гораздо более лёгкой форме.
«Вакцины против менингококковой инфекции достаточно. Только она ставится по эпидемическим показаниям, а также лицам, призываемым на военную службу. Во всех остальных случаях вакцинация проводится за счет средств работодателей и иных источников, не запрещенных законодательством», — приводит комментарии свердловского Министерства здравоохранения издание.
Напомним, о первых случаях заболевания екатеринбургских детей менингитом стало известно в июле этого года. Ранее жителей города напугали смерти двух работников магазинного склада. А ещё ранее, в марте, из-за менингита в Екатеринбурге умер полуторогодовалый младенец.
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