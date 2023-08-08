На улице Нагорной в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на двух участках запретят парковку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят:- на улице Нагорной – от Сухорукова до Красноуральской;- на внутриквартальном проезде от Нагорной до здания №48 на Нагорной.Изменения начнутся действовать в третьем квартале этого года.