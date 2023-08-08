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На улице Нагорной в Екатеринбурге запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге еще на двух участках запретят парковку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят:
- на улице Нагорной – от Сухорукова до Красноуральской;
- на внутриквартальном проезде от Нагорной до здания №48 на Нагорной.
Изменения начнутся действовать в третьем квартале этого года.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят:
- на улице Нагорной – от Сухорукова до Красноуральской;
- на внутриквартальном проезде от Нагорной до здания №48 на Нагорной.
Изменения начнутся действовать в третьем квартале этого года.
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