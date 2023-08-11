Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой

– сказал Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи.

«Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет»,