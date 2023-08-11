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Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев поручил мэру Первоуральска Игорю Кабцу взять на личный контроль ситуацию с грязной водой в квартирах горожан. Глава города должен будет лично обойти местных жителей и узнать, нужна ли им помощь. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Напомним, что в июле жители Первоуральска начали активно жаловаться, что в квартирах из крана идет грязная и вонючая вода. Мы уже писали, что первоуральский «Водоканал» должны оштрафовать за некачественную воду.
Куйвашев призвал Игоря Кабца внимательно отнестись к обращениям горожан.
Сам мэр заявил, что проблемы с качеством водоснабжения возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой. По словам Кабца, уже проведена расчистка притоков Верхне-Шайтанского водохранилища, выполнена переброска воды с Пильненского и Северо-Шайтанского прудов и увеличена подача воды с Сергинского месторождения подземных вод. Также отремонтировали водосброс на Пильненском пруду и затвор на гидротехническом сооружении Северо-Шайтанского пруда, задействовали в качестве резервного источника Ревдинский водовод.
Напомним, что в июле жители Первоуральска начали активно жаловаться, что в квартирах из крана идет грязная и вонючая вода. Мы уже писали, что первоуральский «Водоканал» должны оштрафовать за некачественную воду.
Куйвашев призвал Игоря Кабца внимательно отнестись к обращениям горожан.
«Хочу попросить вас внимательно отнестись к обращениям жителей. Лично проверить, пройти по квартирам, чтобы на месте узнать, нужна ли дополнительная помощь. И, безусловно, нужно установить точные сроки, когда подавалась некачественная вода, и за эти дни сделать перерасчет»,
– сказал Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи.
Сам мэр заявил, что проблемы с качеством водоснабжения возникли из-за недостаточного заполнения источников питьевой воды в связи с аномально жаркой погодой. По словам Кабца, уже проведена расчистка притоков Верхне-Шайтанского водохранилища, выполнена переброска воды с Пильненского и Северо-Шайтанского прудов и увеличена подача воды с Сергинского месторождения подземных вод. Также отремонтировали водосброс на Пильненском пруду и затвор на гидротехническом сооружении Северо-Шайтанского пруда, задействовали в качестве резервного источника Ревдинский водовод.
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