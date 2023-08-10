Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре в Екатеринбурге открылся МФЦ с роботами
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге накануне открылся крупнейший в городе МФЦ. Флагманский центр «Мои Документы» расположился в Ельцин-центре.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новом центре есть зоны ожидания и информирования населения, детский игровой уголок, а также конференц-зал для проведения мастер-классов и лекций.
Посетители могут сдать биометрию, поработать с роботом-консультантом и роботом-диагностом здоровья. Также у посетителей есть возможность получить паспорт в торжественной обстановке.
На открытии центре присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник заявил, что сейчас в городе находятся 12 центров «Мои Документы», где работает порядка 300 окон приема и выдачи документов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в новом центре есть зоны ожидания и информирования населения, детский игровой уголок, а также конференц-зал для проведения мастер-классов и лекций.
Посетители могут сдать биометрию, поработать с роботом-консультантом и роботом-диагностом здоровья. Также у посетителей есть возможность получить паспорт в торжественной обстановке.
На открытии центре присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник заявил, что сейчас в городе находятся 12 центров «Мои Документы», где работает порядка 300 окон приема и выдачи документов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водолазы вытащили из реки Тагил тело мужчины
07 августа 2023
07 августа 2023