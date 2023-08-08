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В Академическом районе Екатеринбурга в День города запустят салют
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга в День города, 19 августа, запустят фейерверк. Такая информация появилась на сайте района.
Праздничный фейерверк запустят в Преображенском парке в 22.50. Как пишет Е1.RU со ссылкой на районную администрацию, салют – это подарок к 300-летию Екатеринбурга от основателя района, компании-девелопера «РСГ-Академическое».
Перед салютом в Академическом пройдет концерт. Хедлайнеры – тиктокер «Амирчик» и группа «Винтаж».
Ранее мы писали, что салют в честь 300-летия Екатеринбурга планировали запустить только с одной площадки.
Праздничный фейерверк запустят в Преображенском парке в 22.50. Как пишет Е1.RU со ссылкой на районную администрацию, салют – это подарок к 300-летию Екатеринбурга от основателя района, компании-девелопера «РСГ-Академическое».
Перед салютом в Академическом пройдет концерт. Хедлайнеры – тиктокер «Амирчик» и группа «Винтаж».
Ранее мы писали, что салют в честь 300-летия Екатеринбурга планировали запустить только с одной площадки.
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09 августа 2023