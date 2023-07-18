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Салют в честь 300-летия Екатеринбурга запустят с одной площадки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге салют в честь 300-летия города запустят только с одной площадки – аватарии Городского пруда. Перед этим пройдет лазерное шоу.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на вице-мэра Екатерину Сибирцеву, большая часть жителей придет на акваторию Городского пруда во время праздника, поэтому решено запустить салют именно там, чтобы его было видно с любой точки акватории.
Вице-мэр отметила, что салюты можно запустить и в других локациях, например, в Академическом, но только если появятся организации, которые захотят и смогут это сделать.
Отметим, что раньше фейерверки запускали в центре, Академическом и на Уралмаше. В прошлом году его запустили только с набережной у «Динамо».
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на вице-мэра Екатерину Сибирцеву, большая часть жителей придет на акваторию Городского пруда во время праздника, поэтому решено запустить салют именно там, чтобы его было видно с любой точки акватории.
«Во время ковида мы были вынуждены проводить салют в нескольких районах, это тогда было обусловлено эпидситуацией. Сегодня ковидных ограничений нет»,
– добавила Сибирцева.
Вице-мэр отметила, что салюты можно запустить и в других локациях, например, в Академическом, но только если появятся организации, которые захотят и смогут это сделать.
Отметим, что раньше фейерверки запускали в центре, Академическом и на Уралмаше. В прошлом году его запустили только с набережной у «Динамо».
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