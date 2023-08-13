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Застрявших в Анталье туристов из Екатеринбурга вывезут дополнительным рейсом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Туристы из Екатеринбурга уже вторые сутки не могут вылететь из Антальи. Также на двое суток задерживается рейс Екатеринбург – Анталья. Это связано с поломкой двух самолетов авиакомпании Red Wings. На помощь пассажирам призвали другую авиакомпанию.
Ранее мы писали, что рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Анталья переносили несколько раз из-за отсутствия самолета. Этот же самолет должен был доставить уральских туристов из Турции. В аэропорт Кольцово для организации контроля за оказанием услуг пассажирам сегодня выехал Свердловский транспортный прокурор.
В пресс-службе Red Wings, рассказали, что задержка рейсов WZ-3061 и WZ- 3062 произошла из-за внештатной ситуации.
Для выравнивания ситуации Red Wings запросил на коммерческой основе получение дополнительного самолета у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Самолет авиакомпании «Икар» уже вылетел из Москвы в Екатеринбург для отправки застрявших пассажиров в Анталью. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург.
Ранее мы писали, что рейс авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Анталья переносили несколько раз из-за отсутствия самолета. Этот же самолет должен был доставить уральских туристов из Турции. В аэропорт Кольцово для организации контроля за оказанием услуг пассажирам сегодня выехал Свердловский транспортный прокурор.
В пресс-службе Red Wings, рассказали, что задержка рейсов WZ-3061 и WZ- 3062 произошла из-за внештатной ситуации.
«По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Боинг-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании»,
– пояснили в Red Wings.
Для выравнивания ситуации Red Wings запросил на коммерческой основе получение дополнительного самолета у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Самолет авиакомпании «Икар» уже вылетел из Москвы в Екатеринбург для отправки застрявших пассажиров в Анталью. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург.
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