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Вылет из Екатеринбурга в Анталью вновь перенесли
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вылет из Екатеринбурга в Анталью, который должен был состояться сегодня утром, вновь перенесли, но на этот раз на завтра.
По данным «Четвертого канала», рейс перенесли на 14 августа 02.55. Сейчас в гостинице, где разместили туристов, прибывших в аэропорт, находится представитель транспортной прокуратуры. Сообщается, что он пытается успокоить пассажиров, но люди все равно возмущаются, так как авиакомпания не предоставляет им информацию.
До этого пассажирам обещали, что вылет состоится сегодня вечером, 13 августа 21.30. В прокуратуре причиной задержки назвали отсутствие самолета.
Портал «Е1» сообщает, что рейс переносят уже второй день. Самолет, по данным портала, находится в Англии и заменить его пока не получается. Авиакомпания Red Wings еще не прокомментировала ситуацию.
По данным «Четвертого канала», рейс перенесли на 14 августа 02.55. Сейчас в гостинице, где разместили туристов, прибывших в аэропорт, находится представитель транспортной прокуратуры. Сообщается, что он пытается успокоить пассажиров, но люди все равно возмущаются, так как авиакомпания не предоставляет им информацию.
До этого пассажирам обещали, что вылет состоится сегодня вечером, 13 августа 21.30. В прокуратуре причиной задержки назвали отсутствие самолета.
Портал «Е1» сообщает, что рейс переносят уже второй день. Самолет, по данным портала, находится в Англии и заменить его пока не получается. Авиакомпания Red Wings еще не прокомментировала ситуацию.
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