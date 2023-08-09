Жара продержится в Свердловской области до конца недели





– рассказала синоптик. «Антициклон, пришедший на Урал с севера несколько дней назад, прогревается и обеспечит на этой неделе преимущественно сухую теплую погоду»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На этой неделе в Свердловской области ожидается 30-градусная жара. Но уже в выходные летнее тепло пойдет на убыль. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.В период с 15 по 18 августа температура воздуха ночью 11…16°С, днем 26…31°С. На севере области вероятен небольшой дождь.В выходные дни на регион надвинется арктический атмосферный фронт. Во многих районах Урала пройдет кратковременный дождь, в Екатеринбурге осадки вероятны 20 августа. В субботу, 19 августа, на севере области похолодает, днем будет 19…24°С. В воскресенье прохлада охватит весь Урал, температура ночью 8…13°С, днем 13…18°С.