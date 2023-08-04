Синоптики предупредили о смоге на севере Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На севере Свердловской области на выходных ожидается смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 13 августа.