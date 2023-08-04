Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о смоге на севере Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На севере Свердловской области на выходных ожидается смог. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 13 августа.
По данным синоптиков, в Волчанске, Ивделе, Карпинске, Краснотурьинске, Пелыме, Североуральске и Серове ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 13 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
04 августа 2023
04 августа 2023
На выходных в Свердловской области ожидается потепление
12 августа 2023
12 августа 2023
Синоптики предупредили свердловчан о похолодании
09 августа 2023
09 августа 2023