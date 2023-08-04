В Екатеринбурге на два дня изменили маршруты общественного транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на выходных изменили часть маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением мероприятий, посвященных 300-летию города. Изменения действуют до 02.00 13 августа.Из-за перекрытия проспекта Ленина (от Луначарского до Московской) и улицы Татищева (от Красноуральской до Ленина) на выходных не курсируют трамваи:- № 2 «Эльмаш – ВИЗ»;- № 6 «ЦПКиО – Машиностроителей»;- № 13 «7 ключей – 40 лет ВЛКСМ»;- № 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ»;- № 16 «Волгоградская – УрФУ»;- № 18 «Шарташ – ЗТД».Автобусы в связи с закрытием движения по проспекту Ленина (от 8 Марта до Пушкина) меняют схему движения:- № 24: к остановке «Поселок Мичуринский» перенаправлен по улицам Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – далее по маршруту.- № 27: в обоих направлениях по улицам Репина – Малышева – Карла Либкнехта – проспект Ленина – затем по маршруту;- № 28: в обоих направлениях по улицам Репина – Малышева – Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту:- № 36: к остановке «Химмаш» перенаправлен по проспекту Ленина – улицам Карла Либкнехта – Розы Люксембург – затем по маршруту; к остановке «УрФУ» перенаправлен по улицам Белинского – Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;- № 50: в обоих направлениях по улицам 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – проспект Ленина – потом по маршруту;- № 54: в обоих направлениях по улицам 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – проспект Ленина – далее по маршруту;- № 57: в обоих направлениях по улицам 8 марта – Малышева – Карла Либкнехта – Якова Свердлова – затем по маршруту;- № 59: в обоих направлениях по улицам Репина – Малышева – Карла Либкнехта – далее по маршруту.Также из-за перекрытия проспекта Ленина меняется схема движения автобусов:- № 030 к остановке «Окраинная» по улицам Мира – Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Щорса – Белинского – Шварца – Крестинского – Родонитовая – Шварца – 8 марта – Военная – Дорожная – Окраинная;- № 48 в обоих направлениях по улицам Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 марта – Ленина – Репина – а/дорога в п. Широкая Речка – Суходольская – Удельная;- № 052 в обоих направлениях по улицам Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Ленина – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Зверева;- № 054 в обоих направлениях по улицам Есенина – Бычковой – Комсомольская – Библиотечная – Мира – Малышева – Гагарина (обратно Мира) – Ленина – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Щорса – Амундсена – Мостовая – Предельная – Городская –Чемпионов – Золотистый – Лучистая;- № 81 в обоих направлениях по улицам Гаражная – Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – Новосибирская вторая – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – Шевченко – Советская – Сулимова – Зверева.