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На выходных в Свердловской области ожидается потепление
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается потепление. Температура воздуха в воскресенье поднимется до 25…27°С.
В субботу, 12 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Днем 20…25°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 20…22°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 13 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6…11°С, днем 22…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…11°С, днем 23…25°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 12 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Днем 20…25°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек, днем местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем 20…22°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В воскресенье, 13 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6…11°С, днем 22…27°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9…11°С, днем 23…25°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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