Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральские дизайнеры создали коллекцию одежды к 300-летию Екатеринбурга. Показ коллекций прошел накануне в креативном кластере «Домна».Восемь дизайнеров – MAVERLOK, Polyak brand, I. B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX, Ural Folk People – представили повседневные и вечерние образы. На их создание дизайнеров вдохновляли история Екатеринбурга, его архитектура и природа.Так, Алена Поляк представила платье, символизирующее Дом правительства Свердловской области. Марина Коптелова представила коллекцию мужской одежды с логотипами 300-летия города.Напомним, что в мае Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с мэрией объявили конкурс для дизайнерских команд на разработку линии одежды, посвященной 300-летию Екатеринбурга. В конкурсе участвовали 50 дизайнеров.