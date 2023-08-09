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Дизайнеры создали коллекцию одежды к 300-летию Екатеринбурга
Фото: Федор Серков
Уральские дизайнеры создали коллекцию одежды к 300-летию Екатеринбурга. Показ коллекций прошел накануне в креативном кластере «Домна».
Восемь дизайнеров – MAVERLOK, Polyak brand, I. B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX, Ural Folk People – представили повседневные и вечерние образы. На их создание дизайнеров вдохновляли история Екатеринбурга, его архитектура и природа.
Так, Алена Поляк представила платье, символизирующее Дом правительства Свердловской области. Марина Коптелова представила коллекцию мужской одежды с логотипами 300-летия города.
Напомним, что в мае Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с мэрией объявили конкурс для дизайнерских команд на разработку линии одежды, посвященной 300-летию Екатеринбурга. В конкурсе участвовали 50 дизайнеров.
Восемь дизайнеров – MAVERLOK, Polyak brand, I. B.W., S96_brand, Мои любимки, INGROUP, HOXX, Ural Folk People – представили повседневные и вечерние образы. На их создание дизайнеров вдохновляли история Екатеринбурга, его архитектура и природа.
Так, Алена Поляк представила платье, символизирующее Дом правительства Свердловской области. Марина Коптелова представила коллекцию мужской одежды с логотипами 300-летия города.
Напомним, что в мае Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства совместно с мэрией объявили конкурс для дизайнерских команд на разработку линии одежды, посвященной 300-летию Екатеринбурга. В конкурсе участвовали 50 дизайнеров.
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