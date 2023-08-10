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В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По требованию Генпрокуратуры РФ в Екатеринбурге пересмотрят уголовное дело в отношении мужчины, который обругал школьника в шапке с буквой Z.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении 57-летнего Александра Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере 7000 рублей.
Неустроев 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Сначала было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), а административное дело прекратили.
Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, прекратившего уголовное дело, и нашла существенные нарушения, в связи с чем дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении 57-летнего Александра Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере 7000 рублей.
Неустроев 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Сначала было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве. Но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), а административное дело прекратили.
Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, прекратившего уголовное дело, и нашла существенные нарушения, в связи с чем дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление.
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