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Власти Екатеринбурга обещают благоустроить дендропарк на Первомайской
Фото: Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга снова заговорили о реконструкции дендропарка на улице Первомайской. Для благоустройства нужен новый проект.
Мэр Алексей Орлов заявил во время объезда Кировского района, что есть проблема с подтоплением парка в весенний период. Планируется подготовить техническое задание на благоустройство, чтобы затем приступить к проектированию. Разработанный несколько лет назад проект, который так не был реализован, уже устарел.
Орлов отметил, что статус особо охраняемой природной территории местного значения накладывает на городские власти дополнительную ответственность по содержанию парка.
Восстановительными работами в парке планируют заняться в 2024 году. В пресс-службе мэрии заявили, что в дендропарке появятся детская площадка, новый тепличный комплекс и уличное освещение. А до конца августа этого года в парке обещают оборудовать туалетный модуль круглогодичного использования.
Мэр Алексей Орлов заявил во время объезда Кировского района, что есть проблема с подтоплением парка в весенний период. Планируется подготовить техническое задание на благоустройство, чтобы затем приступить к проектированию. Разработанный несколько лет назад проект, который так не был реализован, уже устарел.
Орлов отметил, что статус особо охраняемой природной территории местного значения накладывает на городские власти дополнительную ответственность по содержанию парка.
Восстановительными работами в парке планируют заняться в 2024 году. В пресс-службе мэрии заявили, что в дендропарке появятся детская площадка, новый тепличный комплекс и уличное освещение. А до конца августа этого года в парке обещают оборудовать туалетный модуль круглогодичного использования.
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