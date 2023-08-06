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К концу недели в Свердловской области похолодает
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область идет похолодание. Температура воздуха днем будет в районе 21°С.
Сегодня, 10 августа, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем 21…26°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, слабый дождь. Днем 21…23°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 11 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…13°С, днем 19…24°С. Ветер северный со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер северный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 12 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, днем 20…25°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 10…12°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 10 августа, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Днем 21…26°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, слабый дождь. Днем 21…23°С. Ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 11 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…13°С, днем 19…24°С. Ветер северный со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 11…13°С, днем 21…23°С. Ветер северный со скоростью 2-7 м/сек.
В субботу, 12 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…12°С, днем 20…25°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 10…12°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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