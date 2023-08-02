Новая аллея появилась в одном из районов Екатеринбуга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К концу подходит формирование новой аллеи на территории Солнечного микрорайона Екатеринбурга. Её уже официально объявили открытой для посещений чиновники мэрии.Делегация мэрских чиновников приехала сегодня, 9 августа, в микрорайон Солнечный для проверки хода заключительного этапа работ. На аллее, согласно проекту, установили скамейки и урны, оборудовали две детские площадки и даже установили стол для пинг-понга, — сообщает издание «Уральский рабочий». Сейчас, по словам представителя городской администрации, «вносятся последние штрихи».На самом деле, ещё один наиважнейший для аллеи этап работ запланирован на сентябрь. С началом осени, в Солнечной аллее начнут высаживать крупные деревья. Пока же там шелестят листовой худосочные деревца, которые — в силу малых размеров — даже особой тени не дают. Расти до многометровых великанов им ещё долго, а без больших деревьев аллея и на аллею не совсем похожа. Но, это вопрос времени.Проект Солнечной аллеи в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга победил в 2021 году в голосовании за благоустройство в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это, во многом, и сделало проект осуществимым. Работы по созданию аллеи стоили 230 миллионов рублей.