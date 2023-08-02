Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят остановку и стоянку по обеим сторонам проезда между зданиями на улице Бебеля, 59 и 63 – на участке от Бебеля до Халтурина. Изменения начнут действовать с 28 августа.
Как заявили в пресс-службе мэрии, ограничения действуют бессрочно и необходимы для обеспечения пропускной способности улицы и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице.
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам.
Как заявили в пресс-службе мэрии, ограничения действуют бессрочно и необходимы для обеспечения пропускной способности улицы и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице.
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам.
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