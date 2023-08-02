В Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят остановку и стоянку по обеим сторонам проезда между зданиями на улице Бебеля, 59 и 63 – на участке от Бебеля до Халтурина. Изменения начнут действовать с 28 августа.Как заявили в пресс-службе мэрии, ограничения действуют бессрочно и необходимы для обеспечения пропускной способности улицы и беспрепятственного проезда бензовозов на АЗС и автобусов к близлежащей гостинице.Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам.