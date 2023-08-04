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День рождения башни на Плотинке отпразднуют воскресным фестивалем
Фото: Музей истории Екатеринбурга / t.me/ekbmuseum1
Один из главных символов Екатеринбурга — Водонапорная башня на Плотинке — станет героиней фестиваля, который запланирован на воскресенье, 13 августа. Обширной программой екатеринбуржцы отметят день рождения исторического строения.
В праздник Водонапорной башни организаторы постараются вовлечь жителей уральской столицы всех возрастов, от мала до велика. Первыми пунктами программы значатся развлечения для детей — шоу мыльных пузырей и мастер-классы. На мастер-классах ребят будут учить рисовать башню и мастерить её из различных материалов.
Для взрослых горожан на фестивале предусмотрены краеведческие квесты, игры и джей-сеты. В течение всего дня по Плотинке и её окрестностям экскурсоводы будут водить тематические прогулки, а воскресным вечером состоится показ спектакля «Екатеринбург — город, который…». Некоторые из этих мероприятий бесплатные, другие предполагают небольшую оплату. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Намеченные временные рамки фестиваля в честь Водонапорной башни — с 12:00 до 22:00.
В праздник Водонапорной башни организаторы постараются вовлечь жителей уральской столицы всех возрастов, от мала до велика. Первыми пунктами программы значатся развлечения для детей — шоу мыльных пузырей и мастер-классы. На мастер-классах ребят будут учить рисовать башню и мастерить её из различных материалов.
Для взрослых горожан на фестивале предусмотрены краеведческие квесты, игры и джей-сеты. В течение всего дня по Плотинке и её окрестностям экскурсоводы будут водить тематические прогулки, а воскресным вечером состоится показ спектакля «Екатеринбург — город, который…». Некоторые из этих мероприятий бесплатные, другие предполагают небольшую оплату. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Намеченные временные рамки фестиваля в честь Водонапорной башни — с 12:00 до 22:00.
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