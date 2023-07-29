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К последнему месяцу лета годных для купания водоёмов в Свердловской области не появилось
Фото: Вечерние Ведомости
Вы, возможно, помните, что к началу купального сезона в текущем году, всего пять свердловских пляжей были признаны безопасными для купания. А в начале последнего месяца лета на сайте областного Роспотребнадзора появилось сообщение, что среди свердловских водоёмов вообще нет ни одного, который можно было бы считать подходящим для купания.
Но дело не в том, что всё водоёмы настолько загрязнены или что все их пляжи завалены мусором. Как сообщает ведомство, «за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для целей купания, заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не поступали». Таким образом, ни один водный объект для купания не получал санитарно-эпидемиологического заключения и автоматически все они могут считаться негодными для отдыха. Ведь статья 18 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» без наличия такого заключения отказывает в праве на эксплуатации пляжей.
Впрочем, некоторые проверки всё равно проводятся. И их результаты тоже не слишком благостные. Мониторинг за состоянием качества воды ведётся территориальными отделами Управления Роспотребнадзора на 95 водных объектах. К 3 августа было исследовано 264 проб воды на санитарно-химические показатели, 825 проб на микробиологические показатели, 222 пробы на паразитологические показатели, — отчитывается ведомство. И вот, что показали эти пробы: 61,7% отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 18,5% проб по микробиологическим показателям и 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания. Не соответствуют нормам и 12,1% проб почвы, взятых со свердловских пляжей.
Итак, риск подхватить какую-нибудь инфекцию на пляже или нахлебаться какой-нибудь химической дряни в воде у свердловчан достаточно велик. Но купаться и загорать никто, конечно, из-за этого не перестаёт.
Но дело не в том, что всё водоёмы настолько загрязнены или что все их пляжи завалены мусором. Как сообщает ведомство, «за получением санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для целей купания, заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не поступали». Таким образом, ни один водный объект для купания не получал санитарно-эпидемиологического заключения и автоматически все они могут считаться негодными для отдыха. Ведь статья 18 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» без наличия такого заключения отказывает в праве на эксплуатации пляжей.
Впрочем, некоторые проверки всё равно проводятся. И их результаты тоже не слишком благостные. Мониторинг за состоянием качества воды ведётся территориальными отделами Управления Роспотребнадзора на 95 водных объектах. К 3 августа было исследовано 264 проб воды на санитарно-химические показатели, 825 проб на микробиологические показатели, 222 пробы на паразитологические показатели, — отчитывается ведомство. И вот, что показали эти пробы: 61,7% отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 18,5% проб по микробиологическим показателям и 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания. Не соответствуют нормам и 12,1% проб почвы, взятых со свердловских пляжей.
Итак, риск подхватить какую-нибудь инфекцию на пляже или нахлебаться какой-нибудь химической дряни в воде у свердловчан достаточно велик. Но купаться и загорать никто, конечно, из-за этого не перестаёт.
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