Только пять пляжей Свердловской области безопасны для купания





– сказали в МЧС. «С начала купального сезона на водоёмах в Свердловской области произошло 29 происшествий, утонули 27 человек, из них трое детей. Все происшествия произошли на несанкционированных местах для купания, а дети находились без присмотра взрослых»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Лишь пять пляжей в Свердловской области признали безопасными для купания. Остальные не прошли проверку, утверждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.В этом году считаются безопасными:Для предотвращения трагедий спасатели регулярно патрулируют места отдыха уральцев для проведения профилактических бесед.Отмечается, что во время таких рейдов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах к административной ответственности были привлечены 147 человек.