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Только пять пляжей Свердловской области безопасны для купания

16.13 Суббота, 8 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Лишь пять пляжей в Свердловской области признали безопасными для купания. Остальные не прошли проверку, утверждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«С начала купального сезона на водоёмах в Свердловской области произошло 29 происшествий, утонули 27 человек, из них трое детей. Все происшествия произошли на несанкционированных местах для купания, а дети находились без присмотра взрослых»,

– сказали в МЧС.


В этом году считаются безопасными:
– городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;
– пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;
– пляж Билимбаевского пруда;
– базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;
– пляж Ленёвского водохранилища в Горноуральском городском округе.

Для предотвращения трагедий спасатели регулярно патрулируют места отдыха уральцев для проведения профилактических бесед.

Отмечается, что во время таких рейдов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах к административной ответственности были привлечены 147 человек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:26 Роспотребнадзор проверил алкоголь, которым могли отравиться подростки в Первоуральске
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15:36 Екатеринбургский зооспасатель спас застрявшую на козырьке балкона кошку
14:51 В Свердловской области вновь продлили предупреждение об атмосферном загрязнении
14:20 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов в Екатеринбурге
13:32 В Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении государственных денег
12:42 В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 4,2 тысячи гектаров
11:41 На месяц закроют трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
10:40 Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в свердловском детдоме
09:41 Водитель Kia насмерть сбил пенсионерку на дворовой территории в Екатеринбурге
21:25 Экзотическая черепаха поселилась в пруду Нижнего Тагила
20:57 Книга про известного Неизвестного появилась в музее его имени в Екатеринбурге
19:59 Семейная чета воришек зачастила в асбестовский магазин игрушек
19:29 Закрытый экс-кинотеатр в Каменске-Уральском начали перестраивать
18:48 Юная пассажирка «легковушки» получила серьёзные травмы в ДТП в Верхнем Тагиле
18:26 На кладбище в Ревде заметили помеченные надгробья
17:51 На выходных в Свердловской области ожидаются жара и грозы
17:23 В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Сурикова
16:50 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга открыли два бульвара
16:28 Свердловчан предупредили об аномальной жаре
16:16 Установлена девушка, купившая алкоголь подросткам в Первоуральске
15:56 В Кушве пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
15:43 Из больницы Первоуральска выписали восемь отравившихся подростков
15:22 В Екатеринбурге в дни «Иннопрома» запустят дополнительные автобусы
15:03 Определена дата Дня поисковика в Свердловской области
14:39 Екатеринбуржцы смогут принять участие в создании арт-объекта
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