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Только пять пляжей Свердловской области безопасны для купания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Лишь пять пляжей в Свердловской области признали безопасными для купания. Остальные не прошли проверку, утверждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В этом году считаются безопасными:
– городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;
– пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;
– пляж Билимбаевского пруда;
– базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;
– пляж Ленёвского водохранилища в Горноуральском городском округе.
Для предотвращения трагедий спасатели регулярно патрулируют места отдыха уральцев для проведения профилактических бесед.
Отмечается, что во время таких рейдов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах к административной ответственности были привлечены 147 человек.
«С начала купального сезона на водоёмах в Свердловской области произошло 29 происшествий, утонули 27 человек, из них трое детей. Все происшествия произошли на несанкционированных местах для купания, а дети находились без присмотра взрослых»,
– сказали в МЧС.
В этом году считаются безопасными:
– городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске;
– пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда;
– пляж Билимбаевского пруда;
– базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе;
– пляж Ленёвского водохранилища в Горноуральском городском округе.
Для предотвращения трагедий спасатели регулярно патрулируют места отдыха уральцев для проведения профилактических бесед.
Отмечается, что во время таких рейдов за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах к административной ответственности были привлечены 147 человек.
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