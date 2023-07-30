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Синоптики предупреждают о непогоде в Свердловской области до 8 августа
Фото: Ольга Кольтенберг
По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, непогода в Свердловской области задержится до 8 августа. Дожди и грозы ожидаются не только в понедельник, но и во вторник. В среду погода обещает быть более спокойной.
В понедельник, 7 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, ночью и утром туман. Ночью +14…+19°C, днем +22…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза. Ночью +17…+19°C, днем +25…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +21…+26°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +16…+18°C, днем +21…+23°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
В среду, 9 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +25…27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 7 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, ночью и утром туман. Ночью +14…+19°C, днем +22…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза. Ночью +17…+19°C, днем +25…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 8 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +21…+26°C. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +16…+18°C, днем +21…+23°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
В среду, 9 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +25…27°C. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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