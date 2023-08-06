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Начальник екатеринбургских канализаций назвал причиной затоплений забитые мусором ливневки
Скрин из видео: «Четвертый канал»
Начальник по содержанию сетей дождевой канализации Екатеринбурга Владимир Глухов заявил, что причиной затоплений по всему городу стали забитые мусором ливневки.
После того как специалистами были почищены ливневки, вода стала стремительно уходить. По словам начальника екатеринбургских канализаций, для устранения затоплений им достаточно 10-15 минут, так как подземные коммуникации, с его слов, чистые.
Он также отметил, что очисткой решеток от мусора должно заниматься ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление).
Напомним, что после сегодняшнего ливня в городе затопило улицы в нескольких районах.
«Причиной затоплений является мусор на решетках, листья, трава, пакеты и очень большой объем воды»,
– объяснил Владимир Глухов «Четвертому каналу».
– объяснил Владимир Глухов «Четвертому каналу».
После того как специалистами были почищены ливневки, вода стала стремительно уходить. По словам начальника екатеринбургских канализаций, для устранения затоплений им достаточно 10-15 минут, так как подземные коммуникации, с его слов, чистые.
Он также отметил, что очисткой решеток от мусора должно заниматься ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление).
Напомним, что после сегодняшнего ливня в городе затопило улицы в нескольких районах.
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