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В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков освободил стрижа, который повис под крышей здания на улице Жукова. Оказалась, что птица зацепилась лапкой за моток пакольной веревки и оказалась в ловушке.
Как рассказал зооспасатель в своей группе во «Вконтакте», обычно к тому моменту, когда зацепившаяся птица, освобождается, она успевает получить разные повреждения, которые требуют длительного восстановления. А в августе, когда стрижи улетают с Урала, времени восстанавливаться просто нет. К счастью, эта история закончилась хорошо.
Как рассказал зооспасатель в своей группе во «Вконтакте», обычно к тому моменту, когда зацепившаяся птица, освобождается, она успевает получить разные повреждения, которые требуют длительного восстановления. А в августе, когда стрижи улетают с Урала, времени восстанавливаться просто нет. К счастью, эта история закончилась хорошо.
«Крылья и оперение выглядели целыми. Когда весь мусор с лапок был срезан ножницами, я посадил стрижа на ладонь, не удерживая. Через некоторое время он вспорхнул, полетел, набрал высоту и скрылся из вида»,
– рассказал Евгений Зенков.
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