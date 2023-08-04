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В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа

17.37 Суббота, 5 августа 2023
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков освободил стрижа, который повис под крышей здания на улице Жукова. Оказалась, что птица зацепилась лапкой за моток пакольной веревки и оказалась в ловушке.

Как рассказал зооспасатель в своей группе во «Вконтакте», обычно к тому моменту, когда зацепившаяся птица, освобождается, она успевает получить разные повреждения, которые требуют длительного восстановления. А в августе, когда стрижи улетают с Урала, времени восстанавливаться просто нет. К счастью, эта история закончилась хорошо.

«Крылья и оперение выглядели целыми. Когда весь мусор с лапок был срезан ножницами, я посадил стрижа на ладонь, не удерживая. Через некоторое время он вспорхнул, полетел, набрал высоту и скрылся из вида»,

– рассказал Евгений Зенков.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
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17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
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