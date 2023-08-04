В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа





– рассказал Евгений Зенков. «Крылья и оперение выглядели целыми. Когда весь мусор с лапок был срезан ножницами, я посадил стрижа на ладонь, не удерживая. Через некоторое время он вспорхнул, полетел, набрал высоту и скрылся из вида»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков освободил стрижа, который повис под крышей здания на улице Жукова. Оказалась, что птица зацепилась лапкой за моток пакольной веревки и оказалась в ловушке.Как рассказал зооспасатель в своей группе во «Вконтакте», обычно к тому моменту, когда зацепившаяся птица, освобождается, она успевает получить разные повреждения, которые требуют длительного восстановления. А в августе, когда стрижи улетают с Урала, времени восстанавливаться просто нет. К счастью, эта история закончилась хорошо.