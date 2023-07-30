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В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек

13.53 Суббота, 5 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в столице Урала на Сортировке у дома по улице Техническая произошел конфликт между мужчиной и четырьмя девушками, которые отдыхали во дворе.

Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на самих девушек, пострадавших от нападок мужчины. Они же поделились видео, на которое попала часть конфликта. На опубликованных кадрах не видно наносил ли местный житель какие-либо удары дамам, но характерный для этого звук в видео можно услышать. Предположительно, горожанин поднял руку на одну из девушек.

В пресс-группе УМВД ситуацию еще не прокомментировали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
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17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
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14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
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13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
12:50 Движение по новому путепроводу развязки у «Калины» в Екатеринбурге обещают открыть в августе
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