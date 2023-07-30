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В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня ночью в столице Урала на Сортировке у дома по улице Техническая произошел конфликт между мужчиной и четырьмя девушками, которые отдыхали во дворе.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на самих девушек, пострадавших от нападок мужчины. Они же поделились видео, на которое попала часть конфликта. На опубликованных кадрах не видно наносил ли местный житель какие-либо удары дамам, но характерный для этого звук в видео можно услышать. Предположительно, горожанин поднял руку на одну из девушек.
В пресс-группе УМВД ситуацию еще не прокомментировали.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на самих девушек, пострадавших от нападок мужчины. Они же поделились видео, на которое попала часть конфликта. На опубликованных кадрах не видно наносил ли местный житель какие-либо удары дамам, но характерный для этого звук в видео можно услышать. Предположительно, горожанин поднял руку на одну из девушек.
В пресс-группе УМВД ситуацию еще не прокомментировали.
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