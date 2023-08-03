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Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На время ремонтных работ на Черноисточинском гидроузле, которые начались вчера, 4 августа, и продлятся до завтра, 6 августа, жителей Нижнего Тагила оставили без воды.
Ограничения коснулись только холодной воды, однако в домах и учреждениях, которые имеют закрытую систему водоснабжения, вода отсутствует полностью. В связи с этим мэрия организовала подвоз воды. С графиком и адресами можно познакомиться тут.
Напомним, что в этот период планируется ремонт и очистка оборудования гидроузла, а также реконструкция аварийной трубы.
Ограничения коснулись только холодной воды, однако в домах и учреждениях, которые имеют закрытую систему водоснабжения, вода отсутствует полностью. В связи с этим мэрия организовала подвоз воды. С графиком и адресами можно познакомиться тут.
Напомним, что в этот период планируется ремонт и очистка оборудования гидроузла, а также реконструкция аварийной трубы.
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