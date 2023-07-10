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В Нижнем Тагиле на три дня остановят Черноисточинский гидроузел
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле специалисты местного «Водоканала» планируют остановить работу Черноисточинского гидроузла для проведения ремонтных работ. Из-за этого тысячи местных жителей с 4 по 6 августа будут оставаться без воды.
За это время ремонтники должны будут успеть провести замену запорной арматуры, восстановить обводный трубопровод резервуара чистой воды, почистить сам резервуар, а также провести ремонтные работы на высоковольтном оборудовании гидроузла. Кроме этого, будет переврезан участок сети водоснабжения в районе ТЦ «КИТ».
Ограничения водоснабжения должны будут коснуться только жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива, сообщили в ООО «Водоканал-НТ».
За это время ремонтники должны будут успеть провести замену запорной арматуры, восстановить обводный трубопровод резервуара чистой воды, почистить сам резервуар, а также провести ремонтные работы на высоковольтном оборудовании гидроузла. Кроме этого, будет переврезан участок сети водоснабжения в районе ТЦ «КИТ».
Ограничения водоснабжения должны будут коснуться только жителей Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива, сообщили в ООО «Водоканал-НТ».
«Обеспечение питьевой водой абонентов, попавших под отключение, будет производиться согласно их заявкам»,
– добавили в компании.
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