Директор ЦПКиО пообещал вернуть колесо обозрения в уралмашевский парк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне, 20-го февраля, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошло очередное заседание Клуба друзей Уралмаша. На этот раз зал Екатеринбургской академии современного искусства (где обычно и заседает Клуб) заглянул директор Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Павел Зубакин рассказал собравшимся о дальнейшей судьбе другого парка — летнего парка «Уралмаш».Ныне находящийся в полузаброшенном состоянии городской парк в Орджоникидзевском районе недавно передали под управление ЦПКиО. Жители микрорайона Уралмаш встретили эту новость не без радости, ведь появилась надежда, что любимое место их отдыха наконец вновь оживёт и приобретёт обновлённый вид. Но к Павлу Зубакину у них нашлись вопросы, ведь очень хочется знать заранее, что именно планируется сделать в парке.На встрече с членами Клуба друзей Уралмаша директор ЦПКиО рассказал, что «Уралмаш» разделят на зоны: одну «отдадут» спортсменам, другую — собаководам, на третьей разместят точки общепита с кафешками и продажей фастфуда. Порадовал Зубакин уралмашевцев и тем, что обещал вернуть в парк детские аттракционы, а главное — колесо обозрения, которое, возможно, возвысится над районом на 25 метров.В советское время в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) было два «чёртовых» колеса. Одно — побольше — в ЦПКиО, другое — поменьше — в парке Уралмаша. Жители Орджоникидзевского района до Центрального парка выбирались только в выходные и по праздникам: всё-таки, другой конец города! А чаще довольствовались аттракционами своего парка. Но с годами аттракционы ветшали, ржавели и выходили из строя. Постепенно их все демонтировали один за другим. Исчезло и «чёртово колесо».Примерно в 2009-м году парк обнесли новым забором, на его территории вновь заработали детские аттракционы, но масштаб развлечений, предлагаемых уралмашевцам был уже не тот. В прошлом году затеплилась надежда, что парк «Уралмаш» победит в «гонке» городских мест отдыха за право получить финансирование благоустройства из федерального бюджета, но за него проголосовало меньше жителей, чем за Преображенский парк.