Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле

«Большую популярность снискало у наших граждан такое средство для активного отдыха на воде как сап-борд. Несмотря на то, что сап-серфинг (катание на доске с веслом) считается активным видом спорта, он вполне безопасен при соблюдении ряда правил, которыми к сожалению пренебрегает огромное число отдыхающих граждан, подвергая опасности себя, а в ряде случаев прочих участников водного движения», — написано в упомянутом посте. И среди прочих правил приводится следующее: «Эксплуатировать сап-борд в ТЕМНОЕ суток, а равно в условиях ограниченной видимости запрещено».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости