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Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле запрещено пользоваться SUP-досками в тёмное время суток. Это утверждает муниципальный «Центр защиты населения». На официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте» ещё 31 июля появился пост, в котором упоминается данный запрет.
Пост вызвал бурную реакцию жителей Нижнего Тагила. Очень уж «своевременно» он появился — за пару дней до этого на Тагильском пруду серьёзно пострадала женщина на сап-доске, на которую поздним вечером наехала моторная лодка. И хоть по утверждению свидетелей, все катающиеся на досках той ночью были хорошо освещены, ограничениями почему-то наказывают именно сап-бордистов.
Наши коллеги из нижнетагильского издания «Между строк» взяли комментарии у Николая Бровина, сертифицированного специалиста Всероссийской SUP Ассоциации. Он заверил, что никакого запрета на использование SUP-досок в ночное время нет. Это же подтвердил руководитель Всероссийской SUP Ассоциации Вадим Худяков: для SUP-досок ни региональные, ни местные власти ограничений не установили.
Под постом ВК-группы «Тагильский спасатель» не обошлось без гневных комментариев. «На Тагильском пруду царит адский бардак и напоминать о правилах необходимо в первую очередь тем, кто может нанести какой-либо вред, чтобы они ответственнее относились к жизням окружающих!», — пишет один из подписчиков. «Спасатели вы для сохранения чести на средства налогоплательщиков, после драки кулаками не махали бы! Примите достойно свою халатность и разгильдяйство!», — пишет другой.
К слову, вчера, 3 августа, на той же самой странице «Тагильского спасателя» появился ещё один пост, в котором перечисляются правила и рекомендации для пользователей SUP-досками. И о запрете на ночные заплывы там уже не говорится. А инфоповодом для нового поста стало обнаружение на пруду четырёх молодых людей, которые все вместе одновременно катались на одной доске.
«Большую популярность снискало у наших граждан такое средство для активного отдыха на воде как сап-борд. Несмотря на то, что сап-серфинг (катание на доске с веслом) считается активным видом спорта, он вполне безопасен при соблюдении ряда правил, которыми к сожалению пренебрегает огромное число отдыхающих граждан, подвергая опасности себя, а в ряде случаев прочих участников водного движения», — написано в упомянутом посте. И среди прочих правил приводится следующее: «Эксплуатировать сап-борд в ТЕМНОЕ суток, а равно в условиях ограниченной видимости запрещено».
Пост вызвал бурную реакцию жителей Нижнего Тагила. Очень уж «своевременно» он появился — за пару дней до этого на Тагильском пруду серьёзно пострадала женщина на сап-доске, на которую поздним вечером наехала моторная лодка. И хоть по утверждению свидетелей, все катающиеся на досках той ночью были хорошо освещены, ограничениями почему-то наказывают именно сап-бордистов.
Наши коллеги из нижнетагильского издания «Между строк» взяли комментарии у Николая Бровина, сертифицированного специалиста Всероссийской SUP Ассоциации. Он заверил, что никакого запрета на использование SUP-досок в ночное время нет. Это же подтвердил руководитель Всероссийской SUP Ассоциации Вадим Худяков: для SUP-досок ни региональные, ни местные власти ограничений не установили.
Под постом ВК-группы «Тагильский спасатель» не обошлось без гневных комментариев. «На Тагильском пруду царит адский бардак и напоминать о правилах необходимо в первую очередь тем, кто может нанести какой-либо вред, чтобы они ответственнее относились к жизням окружающих!», — пишет один из подписчиков. «Спасатели вы для сохранения чести на средства налогоплательщиков, после драки кулаками не махали бы! Примите достойно свою халатность и разгильдяйство!», — пишет другой.
К слову, вчера, 3 августа, на той же самой странице «Тагильского спасателя» появился ещё один пост, в котором перечисляются правила и рекомендации для пользователей SUP-досками. И о запрете на ночные заплывы там уже не говорится. А инфоповодом для нового поста стало обнаружение на пруду четырёх молодых людей, которые все вместе одновременно катались на одной доске.
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Женщину с ребёнком сбила моторка на Тагильском пруду
31 июля 2023
31 июля 2023