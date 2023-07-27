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Прокуратура нашла нарушения при установке водоматов в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после гибели подростка от удара током от линии электропередачи, к которой незаконно был подключен «Водоробот», прокуратура организовала проверку по соблюдению требований законодательства по установке водоматов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, из департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была получена информация о размещении в 44 многоквартирных домах Екатеринбурга водоматов без решения собственников жилья.
Прокуратуры районов Верх-Исетского, Железнодорожного, Чкаловского, Кировского, Ленинского районов города внесли в адрес руководителей управляющих организаций представления с требованием об устранении выявленных нарушений. Аналогичные нарушения выявили в Первоуральске, Полевском и Лесном.
Кроме того, в Каменском районе, Ленинском районе Нижнего Тагила, Новоуральске, Березовском, Первоуральске и Орджоникидзевском районе Екатеринбурга были выявлены нарушения правил установки и эксплуатации электроустановок при использовании водоматов. Собственникам водоматов внесены представления с требованием об устранении нарушений.
Всего по результатам проверки выявлено 19 нарушений. Руководителям управляющих организаций и собственникам водоматов внесено 19 представлений об устранении нарушений законодательства.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, из департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области была получена информация о размещении в 44 многоквартирных домах Екатеринбурга водоматов без решения собственников жилья.
Прокуратуры районов Верх-Исетского, Железнодорожного, Чкаловского, Кировского, Ленинского районов города внесли в адрес руководителей управляющих организаций представления с требованием об устранении выявленных нарушений. Аналогичные нарушения выявили в Первоуральске, Полевском и Лесном.
Кроме того, в Каменском районе, Ленинском районе Нижнего Тагила, Новоуральске, Березовском, Первоуральске и Орджоникидзевском районе Екатеринбурга были выявлены нарушения правил установки и эксплуатации электроустановок при использовании водоматов. Собственникам водоматов внесены представления с требованием об устранении нарушений.
Всего по результатам проверки выявлено 19 нарушений. Руководителям управляющих организаций и собственникам водоматов внесено 19 представлений об устранении нарушений законодательства.
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