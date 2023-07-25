На реставрацию уралмашевской Белой Башни необходимо более 80 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Арх-группа «Podelniki», уже не первый год опекающая бывшую водонапорную башню на Уралмаше, рассчитала точную стоимость работ, необходимых для реставрации этого памятника архитектуры конструктивизма. Сумма получилась немаленькая — 81 176 674 рубля.На эти деньги можно осуществить проект реставрации, который был разработан специалистами московского архитектурного бюро «Рождественка». Проект подразумевает укрепления конструкции строения, обновление фасада, замену окон и дверей, укладку новой кровли. Кроме того, в план реставрации включены пункты о водоснабжении Белой Башни, которое сейчас отсутствует.Понятно, что пока планы реставрации Белой Башни находятся на уровне «хотелок»: 81 миллиона у хранителей памятника архитектуры нет. Но, учитывая напористость группы «Podelniki» и любовь её участников к данному объекту, можно не сомневаться — средства появятся. Пока же проект реставрации вместе со стоимостью работ передан в Росгосэкспертизу. После получения заключения от чиновников, «подельники» начнут искать способы получить финансирование проекта из госбюджета и от меценатов.