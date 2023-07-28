Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области предупреждение о смоге продлили до вечера 4 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 4 августа.