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Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области предупреждение о смоге продлили до вечера 4 августа. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 4 августа.
По данным синоптиков, в регионе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20.00 4 августа.
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