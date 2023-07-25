За три дня в Екатеринбурге задержали 99 нарушителей ПДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 28 по 30 июля прошли массовые проверки водителей. Автоинспекторы привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД более 99 водителей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали пять водителей, в состоянии наркотического опьянения – одного водителя. Еще шесть автомобилистов привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.Кроме того, 12 автовладельцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки. Задержаны пять водителей, не имеющих водительского удостоверения. 20 водителей управляли транспортом без документов. Семь машин эвакуировали на специализированную стоянку.