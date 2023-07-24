В Екатеринбурге изменили схему движения автобуса №57А

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменили схему движения автобусного маршрута №57А «ДМБ № 9 – Школа Созвездие». Изменения будут действовать до 20 августа.Это связано с перекрытием улицы Окружной – от 2-ой Новосибирской до дома №82 на Окружной. На период перекрытия автобус №57а будет направлен в объезд по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления.На маршруте временно отменяются остановки «2-я Новосибирская», «Общежитие», «Поликлиника», «Вторчермет» и «Сухоложская». Будут введены остановки «Новосибирская 2-я», «Эскадронная», «Санаторная», «Зенитчиков» и «Титова».