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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина.
Так, улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта до 31 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Напомним, что из-за перекрытия изменилась схема движения 10 автобусов.
Так, улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта до 31 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Напомним, что из-за перекрытия изменилась схема движения 10 автобусов.
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