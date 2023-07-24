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В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной

16.24 Вторник, 1 августа 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Серафимы Дерябиной в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина.

Так, улица Серафимы Дерябиной будет перекрыта до 31 августа. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.

Напомним, что из-за перекрытия изменилась схема движения 10 автобусов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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