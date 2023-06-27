Изменилась схема движения 10 автобусных маршрутов в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки в Академический район изменится схема движения 10 автобусных маршрутов.Напомним, что до 10 августа закрыто движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина. В связи с этим меняется схемы движения автобусных маршрутов.Автобус №012 при движении к остановке «Елизавет» поедет по улицам Серафимы Дерябиной, Академика Бардина, Ясной, Шаумяна – далее по маршруту.Автобусы №019 и №016 поедут в сторону центра по Серафимы Дерябиной, Академика Бардина, Ясной, Волгоградской – далее по маршруту. При движении из центра маршрут такой: Репина – Заводская – Начдива Василева – Серафимы Дерябиной.Автобусы №№ 05, 45, 58 из центра будут ездить по Шаумяна, Серафимы Дерябиной – далее по маршруту.При движении из центра автобусы №№ 42, 46, 54 будет следовать по Ясной, Волгоградской, Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной – далее по маршруту.Автобус № 047 при движении к конечной остановке «Громова» поедет по Амундсена, Академика Бардина, Громова.