Еще один парк обновят к 300-летию Екатеринбурга

– сообщила управляющая банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.

«Нам хотелось бы внести небольшой вклад, чтобы сделать территорию еще более комфортной и приятной для жителей. Создать удобное современное пространство с хорошим дизайном, которое бы стало самостоятельной точкой притяжения для всех гостей города»,