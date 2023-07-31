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Еще один парк обновят к 300-летию Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург к 300-летию ждет еще один подарок – обновление дендрологического парка на улице 8 Марта.
В пресс-службе мэрии заявили, что банк «Открытие» сделал подарок к юбилею города, выделив деньги на создание общественного пространства с фотозоной на территории парка.
Специалисты архитектурного бюро «Белый слон» разработали дизайн-проект нового пространства в восточной части дендропарка. Учитывались организация цветочного оформления, создание вертикального озеленения, устройство мест для отдыха, покрытий из экологичных материалов и светодиодной подсветки.
Планируется, что торжественное открытие нового пространства состоится в преддверии Дня города.
Напомним, что МЧС к 300-летию уральской столицы откроет в городе новый сквер.
В пресс-службе мэрии заявили, что банк «Открытие» сделал подарок к юбилею города, выделив деньги на создание общественного пространства с фотозоной на территории парка.
«Нам хотелось бы внести небольшой вклад, чтобы сделать территорию еще более комфортной и приятной для жителей. Создать удобное современное пространство с хорошим дизайном, которое бы стало самостоятельной точкой притяжения для всех гостей города»,
– сообщила управляющая банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова.
Специалисты архитектурного бюро «Белый слон» разработали дизайн-проект нового пространства в восточной части дендропарка. Учитывались организация цветочного оформления, создание вертикального озеленения, устройство мест для отдыха, покрытий из экологичных материалов и светодиодной подсветки.
Планируется, что торжественное открытие нового пространства состоится в преддверии Дня города.
Напомним, что МЧС к 300-летию уральской столицы откроет в городе новый сквер.
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