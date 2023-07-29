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МЧС к 300-летию Екатеринбурга откроет в городе новый сквер
Фото: Владислав Постников, МЧС, коллаж: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начались активные строительные работы на Московской горке — здесь, на углу улиц Московской и Радищева, ГУ МЧС по Свердловской области благоустраивает территорию, которая долгие годы была огорожена, но вскоре станет общедоступной для горожан. Сквер, посвящённый пожарным и спасателям, планируют открыть уже через три недели, к празднованию 300-летия города.
Ранее на участке, который сейчас активно благоустраивают, планировалось разместить здание – одним из последних вариантов была многоуровневая парковка.
Впервые информация о том, что на углу Московской и Радищева будет благоустроен сквер и установлен памятник пожарным, появилась весной 2021 года – когда департамент архитектуры мэрии Екатеринбурга объявил конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвящённой спасателям и пожарным. Итоги конкурса подвели в августе 2021 года, победителем стал проект скульптора из Москвы Ирины Макаровой.
Почти на два года растянулась разработка проекта и корректировка его деталей. В начале июля прошло заседание комиссии по утверждению эскизного проекта благоустройства сквера и установки в нём скульптурной композиции, посвященной славе спасателей и пожарных. В пресс-службе мэрии «Вечерним ведомостям» рассказали, что не знают деталей окончательного проекта, поскольку работы ведутся на земельном участке МЧС.
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали veved.ru, что скульптурную композицию, на которой будут изображены огнеборцы разных исторических периодов, в этом году изготовить уже не успеют – её установку запланировали на 2024 год. А вот сквер должен стать подарком горожанам к юбилею Екатеринбурга и открыться менее чем через три недели.
В сквере запланирована высадка кустарников, установка восьми скамеек для отдыха и информационных стендов, рассказывающих о деятельности пожарных и спасателей. В центре сквера плиткой будет выложена Белая звезда Надежды и Спасения – официальный символ МЧС России. Помимо отдыха эта площадка будет предназначена для построений и официальных мероприятий ГУ МЧС по Свердловской области.
К слову, на прошлой неделе в Екатеринбурге открыли ещё один памятник пожарным – он расположился на улице Турбинной на Эльмаше. Открытие совместили с принятием присяги новыми пожарными.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ранее на участке, который сейчас активно благоустраивают, планировалось разместить здание – одним из последних вариантов была многоуровневая парковка.
В качестве одного из вариантов на месте сквера планировался паркинг. Иллюстрация: проектная документация ЖК «Свобода Residence»
Впервые информация о том, что на углу Московской и Радищева будет благоустроен сквер и установлен памятник пожарным, появилась весной 2021 года – когда департамент архитектуры мэрии Екатеринбурга объявил конкурс эскизных проектов скульптурной композиции, посвящённой спасателям и пожарным. Итоги конкурса подвели в августе 2021 года, победителем стал проект скульптора из Москвы Ирины Макаровой.
Так выглядел один из первых эскизов оформления сквера. Фото: Администрация Екатеринбурга
Почти на два года растянулась разработка проекта и корректировка его деталей. В начале июля прошло заседание комиссии по утверждению эскизного проекта благоустройства сквера и установки в нём скульптурной композиции, посвященной славе спасателей и пожарных. В пресс-службе мэрии «Вечерним ведомостям» рассказали, что не знают деталей окончательного проекта, поскольку работы ведутся на земельном участке МЧС.
Окончательный вариант памятника пожарным и спасателям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали veved.ru, что скульптурную композицию, на которой будут изображены огнеборцы разных исторических периодов, в этом году изготовить уже не успеют – её установку запланировали на 2024 год. А вот сквер должен стать подарком горожанам к юбилею Екатеринбурга и открыться менее чем через три недели.
План будущего сквера. Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области
В сквере запланирована высадка кустарников, установка восьми скамеек для отдыха и информационных стендов, рассказывающих о деятельности пожарных и спасателей. В центре сквера плиткой будет выложена Белая звезда Надежды и Спасения – официальный символ МЧС России. Помимо отдыха эта площадка будет предназначена для построений и официальных мероприятий ГУ МЧС по Свердловской области.
Работы на площадке идут ускоренными темпами – сквер нужно сдать к 19 августа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К слову, на прошлой неделе в Екатеринбурге открыли ещё один памятник пожарным – он расположился на улице Турбинной на Эльмаше. Открытие совместили с принятием присяги новыми пожарными.
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