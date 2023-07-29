МЧС к 300-летию Екатеринбурга откроет в городе новый сквер

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В качестве одного из вариантов на месте сквера планировался паркинг. Иллюстрация: проектная документация ЖК «Свобода Residence»

Так выглядел один из первых эскизов оформления сквера. Фото: Администрация Екатеринбурга

Окончательный вариант памятника пожарным и спасателям. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

План будущего сквера. Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области

Работы на площадке идут ускоренными темпами – сквер нужно сдать к 19 августа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости