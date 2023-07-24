Возрастное ограничение 18+

От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан

15.23 Понедельник, 31 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 21 855 человек, в том числе 4 014 детей. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зафиксировали в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 6 258 пострадавших, среди них 709 детей.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 140 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 415 человек.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
С начала сезона от клещей пострадали почти 21,5 тысячи свердловчан
24 июля 2023
Свердловская команда спортсменов-велосипедистов попала в ДТП с лесовозом
23 июля 2023
На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга
25 июля 2023
Водитель уснул за рулем в Первоуральске и устроил смертельное ДТП
31 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:25 Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет
15:50 Обвиняемую в убийстве трех своих детей екатеринбурженку признали невменяемой
15:23 От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан
14:55 Свердловчан предупредили о грозах, дождях и сильном ветре
14:21 На трассе Екатеринбург – Курган временно введут реверсивное движение
13:47 Суд снизил сумму компенсации морального вреда екатеринбуржцу, на которого напал мигрант
13:23 Возбуждено уголовное дело из-за смертельного ДТП в Первоуральске
12:56 В Североуральске при спасении кошки погиб пожарный
12:20 Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму
11:52 Почти в шесть раз увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:21 На Белоярском водохранилище утонул ребенок
10:53 Два самокатчика столкнулись в Екатеринбурге
10:25 В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
09:59 Очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге
09:20 Водитель уснул за рулем в Первоуральске и устроил смертельное ДТП
17:52 Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Свердловской области
16:35 На трассе под Екатеринбургом мужчина жестоко избил собаку
16:04 Жители Свердловской области пожаловались на дефицит импортного лекарства для лечения ВИЧ
15:16 В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для онкобольных
14:34 В Екатеринбурге неадекватный мужчина запугивал бывшего тестя бензопилой
13:20 Два ребенка и один взрослый пострадали в ДТП на свердловской трассе
12:28 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 27 гектаров
11:55 Антипрививочников обвинили в росте коклюша в уральской столице
10:39 Пожар на площади 100 квадратов произошел в Краснотурьинске
09:33 Один человек погиб в ДТП в поселке Шабры под Екатеринбургом
22:18 ФК «Урал» не смог обыграть соперника из Нижнего Новгорода
Все новости Свердловской области
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
18:40 Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
17:39 Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО
17:13 В Ингушетии хотят ввести запрет на бракосочетание без справок об отсутствии ВИЧ
12:15 На станции в Рязанской области задымились несколько вагонов с серой
11:31 Издательства в РФ фиксируют резкий рост спроса на религиозную литературу
Все новости России и мира
16:25 Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет
15:50 Обвиняемую в убийстве трех своих детей екатеринбурженку признали невменяемой
15:23 От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан
14:55 Свердловчан предупредили о грозах, дождях и сильном ветре
14:21 На трассе Екатеринбург – Курган временно введут реверсивное движение
13:47 Суд снизил сумму компенсации морального вреда екатеринбуржцу, на которого напал мигрант
13:42 Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ
13:23 Возбуждено уголовное дело из-за смертельного ДТП в Первоуральске
13:15 Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю
12:56 В Североуральске при спасении кошки погиб пожарный
12:20 Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму
11:52 Почти в шесть раз увеличилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:21 На Белоярском водохранилище утонул ребенок
10:53 Два самокатчика столкнулись в Екатеринбурге
10:25 В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
10:08 Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
09:59 Очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге
09:50 В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест
09:20 Водитель уснул за рулем в Первоуральске и устроил смертельное ДТП
17:52 Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Свердловской области
16:35 На трассе под Екатеринбургом мужчина жестоко избил собаку
16:04 Жители Свердловской области пожаловались на дефицит импортного лекарства для лечения ВИЧ
15:16 В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для онкобольных
14:34 В Екатеринбурге неадекватный мужчина запугивал бывшего тестя бензопилой
13:20 Два ребенка и один взрослый пострадали в ДТП на свердловской трассе
12:28 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 27 гектаров
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK