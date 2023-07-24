От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 21 855 человек, в том числе 4 014 детей. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зафиксировали в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 6 258 пострадавших, среди них 709 детей.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 140 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 415 человек.