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От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области от укусов клещей с начала сезона пострадали 21 855 человек, в том числе 4 014 детей. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зафиксировали в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 6 258 пострадавших, среди них 709 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 140 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 415 человек.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зафиксировали в 67 муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург приходится 6 258 пострадавших, среди них 709 детей.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 140 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 415 человек.
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