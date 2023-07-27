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На трассе Екатеринбург – Курган временно введут реверсивное движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 55-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган с 5 по 10 августа введут реверсивное движение.
В пресс-службе Уралуправтодора «Вечерним ведомостям» рассказали, что это связано с капитальным ремонтом железнодорожного переезда.
Реверсивное движение будет введено с 06.00 5 августа до 05.00 10 августа.
В пресс-службе Уралуправтодора «Вечерним ведомостям» рассказали, что это связано с капитальным ремонтом железнодорожного переезда.
Реверсивное движение будет введено с 06.00 5 августа до 05.00 10 августа.
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