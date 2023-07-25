Очередной температурный рекорд побит в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вчера в Екатеринбурге был побит очередной температурный рекорд. Это самый теплый день 30 июля с 2010 года.Синоптик Алексей Пулин написал в соцсетях, что дневной максимум вчера был +28°С, а среднесуточная температура +23.7°С.Алексей Пулин добавил, что на этой неделе циклон со стороны Поволжья сместится на Урал, прервав распространение тепла из Средней Азии на север. Над Уралом установится малоподвижная область пониженного атмосферного давления. Ожидаются грозы и ливни. Температура воздуха будет варьироваться на неделе от +23°С до +28°С.