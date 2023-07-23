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Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают о дождях и грозах в начале грядущей недели в Свердловской области. В уральской столице также прогнозируются кратковременные дожди.
В понедельник, 31 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +24…+29°C. Ветер восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +27…+29°C. Ветер восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 1 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +21…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью +16…+18°C, днем +24…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 2 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +15…+17°C, днем +25…+27°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 31 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +24…+29°C. Ветер восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днем +27…+29°C. Ветер восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 1 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ночью +13…+18°C, днем +21…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью +16…+18°C, днем +24…+26°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 2 августа, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +12…+17°C, днем +22…+27°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +15…+17°C, днем +25…+27°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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