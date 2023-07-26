Жители Свердловской области пожаловались на дефицит импортного лекарства для лечения ВИЧ

– приводят слова девушки, столкнувшейся с побочными эффектами, в телеграм-канале.

«У меня на шестой день началась сильная аллергическая реакция, которая проявилась в виде сыпи по всему телу. Сыпь со временем сливалась в красные большие пятна, опухало, чесалось все»,