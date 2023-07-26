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Жители Свердловской области пожаловались на дефицит импортного лекарства для лечения ВИЧ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области пожаловались на дефицит импортного препарата Tivicay для лечения ВИЧ. Из-за того, что его не хватает, врачи вынуждены прописывать пациентам курс отечественных заменителей.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в начале 2023 года в Свердловской области закупили восемь тысяч упаковок импортного лекарства, из которых осталось совсем немного. Медицинские специалисты уже подали новую заявку, и пока они ждут ответа, пациентам выдают отечественный аналог, после приема которого люди, как утверждается, стали жаловаться на серьезные побочные эффекты, такие как проблемы с желудком или высыпания на коже.
Напомним, что в Свердловской области также сохраняются проблемы с доступностью препаратов для онкобольных. Больницам приходится закупать лекарства на свои деньги.
По данным телеграм-канала Ural Mash, в начале 2023 года в Свердловской области закупили восемь тысяч упаковок импортного лекарства, из которых осталось совсем немного. Медицинские специалисты уже подали новую заявку, и пока они ждут ответа, пациентам выдают отечественный аналог, после приема которого люди, как утверждается, стали жаловаться на серьезные побочные эффекты, такие как проблемы с желудком или высыпания на коже.
«У меня на шестой день началась сильная аллергическая реакция, которая проявилась в виде сыпи по всему телу. Сыпь со временем сливалась в красные большие пятна, опухало, чесалось все»,
– приводят слова девушки, столкнувшейся с побочными эффектами, в телеграм-канале.
Напомним, что в Свердловской области также сохраняются проблемы с доступностью препаратов для онкобольных. Больницам приходится закупать лекарства на свои деньги.
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