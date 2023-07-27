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На два месяца в СИЗО отправили мужчину, державшего в своей квартире восьмилетнюю девочку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 июля, в Октябрьском суде Екатеринбурга мужчине, в квартире которого нашлась пропавшая восьмилетняя девочка, избрали меру пресечения в виде двух месяцев в СИЗО.
Он будет находиться под арестом до 27 сентября.
Напомним, что восьмилетнюю девочку, которую 26-27 июля искали более трехсот человек, обнаружили в квартире 33-летнего мужчины. Изначально сообщалось, что ничего противозаконного в отношении ребенка совершено не было, однако позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» (часть 4 статьи 132 УК РФ).
Подробности дела не разглашаются.
Он будет находиться под арестом до 27 сентября.
Напомним, что восьмилетнюю девочку, которую 26-27 июля искали более трехсот человек, обнаружили в квартире 33-летнего мужчины. Изначально сообщалось, что ничего противозаконного в отношении ребенка совершено не было, однако позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» (часть 4 статьи 132 УК РФ).
Подробности дела не разглашаются.
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