Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральской столице опять ищут ребёнка. Восьмилетняя девочка, проживающая на улице Латвийской в Октябрьском районе Екатеринбурга, пропала 26 июля. Она ушла из дома примерно в 10:00, после чего словно растворилась в воздухе.Данным случаем заинтересовался Следственный комитет. Организована процессуальная проверка сообщений о пропаже ребёнка. В рамках проверки проводятся опросы родственников и знакомых девочки, осуществляется осмотр места её последнего пребывания, собирается информация о самой пропавшей и о членах её семьи. По итогам проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.Пропавшую девочку зовут Кира Бензик. У неё карие глаза и русые волосы. Худощавая, рост примерно 110 сантиметров. Из дома выходила в голубых джинсах и кофте розового цвета.Всех, обладающих информацией о нынешнем местонахождении Киры просят сообщить на номер 8 (343) 356-42-06 (УМВД по городу Екатеринбургу, отдел полиции №6).