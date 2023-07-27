Возрастное ограничение 18+
Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
Фото: поисковый отряд «Прорыв» / vk.com/poproriw
В уральской столице опять ищут ребёнка. Восьмилетняя девочка, проживающая на улице Латвийской в Октябрьском районе Екатеринбурга, пропала 26 июля. Она ушла из дома примерно в 10:00, после чего словно растворилась в воздухе.
Данным случаем заинтересовался Следственный комитет. Организована процессуальная проверка сообщений о пропаже ребёнка. В рамках проверки проводятся опросы родственников и знакомых девочки, осуществляется осмотр места её последнего пребывания, собирается информация о самой пропавшей и о членах её семьи. По итогам проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.
Пропавшую девочку зовут Кира Бензик. У неё карие глаза и русые волосы. Худощавая, рост примерно 110 сантиметров. Из дома выходила в голубых джинсах и кофте розового цвета.
Всех, обладающих информацией о нынешнем местонахождении Киры просят сообщить на номер 8 (343) 356-42-06 (УМВД по городу Екатеринбургу, отдел полиции №6).
Данным случаем заинтересовался Следственный комитет. Организована процессуальная проверка сообщений о пропаже ребёнка. В рамках проверки проводятся опросы родственников и знакомых девочки, осуществляется осмотр места её последнего пребывания, собирается информация о самой пропавшей и о членах её семьи. По итогам проверки сотрудники СКР примут процессуальное решение.
Пропавшую девочку зовут Кира Бензик. У неё карие глаза и русые волосы. Худощавая, рост примерно 110 сантиметров. Из дома выходила в голубых джинсах и кофте розового цвета.
Всех, обладающих информацией о нынешнем местонахождении Киры просят сообщить на номер 8 (343) 356-42-06 (УМВД по городу Екатеринбургу, отдел полиции №6).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Новой Ляле пенсионерка ушла в лес и пропала
27 июля 2023
27 июля 2023
В Белоярском районе ищут пропавшую 11-летнюю девочку
24 июля 2023
24 июля 2023
В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
19 июля 2023
19 июля 2023