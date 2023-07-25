Возрастное ограничение 18+
Глава Тавдинского округа пообещал решить проблему гудронных «ловушек»
Фото с ВК-страницы Валентина Миронова
Несколько трагических случаев с попаданием собак в гудронные ямы на территории Тавды вызвали шквал публикаций в СМИ, обсуждений в соцсетях, а главное — обращений к чиновникам с требованием решить проблему. Уже вчера вечером, 27 июля глава Тавдинского округа отреагировал на очередные сообщения об опасных «ловушках».
«Мы не оставили без внимания публикации о попадающих в гудрон, мазут собак и сегодня лично со специалистами ЖКХ проведена работа — пообщались с зоозащитниками, установили точные места попадания животных в гудрон и незамедлительно выехали на место для определения масштаба проблемы. Где были обнаружены на территории бывшего асфальтового завода ДРСУ. В ближайшее время будут приняты меры по обеспечению безопасности для граждан и животных в данном месте обнаружения гудрона — будет осуществлена засыпка, ограждение территории, другие превентивные меры», — написал Валентин Миронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жителей Тавды и других входящих в округ жилых пунктов просят сообщать об обнаружении мест выхода на поверхность гудрона, мазута или битума. Информацию можно передавать через официальный сайт Тавдинского городского округа, на электронную почту или по телефону 5-29-42.
Напомним, что в июле произошло несколько случаев увязания крупных и мелких собак в гудронных «болотах» на территории Тавдинского городского округа. Не все они получили счастливый конец. Так, одного из двух щенков, угодивших в битум, пришлось усыпить из-за полученного им обширного ожога всего тела. Ещё одна собака попала в опасную «ловушку» буквально вчера, и доставали её оттуда с большим трудом.
«Мы не оставили без внимания публикации о попадающих в гудрон, мазут собак и сегодня лично со специалистами ЖКХ проведена работа — пообщались с зоозащитниками, установили точные места попадания животных в гудрон и незамедлительно выехали на место для определения масштаба проблемы. Где были обнаружены на территории бывшего асфальтового завода ДРСУ. В ближайшее время будут приняты меры по обеспечению безопасности для граждан и животных в данном месте обнаружения гудрона — будет осуществлена засыпка, ограждение территории, другие превентивные меры», — написал Валентин Миронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жителей Тавды и других входящих в округ жилых пунктов просят сообщать об обнаружении мест выхода на поверхность гудрона, мазута или битума. Информацию можно передавать через официальный сайт Тавдинского городского округа, на электронную почту или по телефону 5-29-42.
Напомним, что в июле произошло несколько случаев увязания крупных и мелких собак в гудронных «болотах» на территории Тавдинского городского округа. Не все они получили счастливый конец. Так, одного из двух щенков, угодивших в битум, пришлось усыпить из-за полученного им обширного ожога всего тела. Ещё одна собака попала в опасную «ловушку» буквально вчера, и доставали её оттуда с большим трудом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Угодившим в битум щенкам срочно требуется помощь
25 июля 2023
25 июля 2023