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Одного из двух угодивших в битумную ловушку под Тавдой щенков пришлось усыпить
Фото: соцсети
Ветеринарные врачи приняли тяжёлое решение усыпить одного из щенков, которых вытащили из битумной ловушки неподалёку от Тавды. Собачка получила слишком сильные ожоги.
При попытке почистить полностью испачканного битумом щенка, выяснилось, что кожа кусками сходит с его тельца. Животное мучилось, а шансов на спасение практически не было. Потому и решено было усыпить его, чтобы хотя бы избавить от дальнейших страданий.
Второй щенок в коварную лужу битума попал не полностью. Его удалось почистить и начать лечение. А лечение предстоит непростое — «купание» в яме с вязкой химической жижей сильно отравило организм щенка. Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП», сейчас он находится на передержке и ему оказывают необходимую ветеринарную помощь.
Напомним, двух щенков, барахтающихся в битумном «болоте» обнаружили во вторник, 25 июля. Сообщение о том, что собачкам нужна помощь, вызвало много откликов. Но информация о месте их нахождения была слишком скудной (6 километр автодороги Тавда-Таборы), поэтому не все волонтёры сумели приложить свои силы к делу спасения щенков.
Меж тем, в Тавде в битумное «болото» продолжают попадать животные. Сегодня, 27 июля, из мерзкой жижи в районе нефтебазы пришлось доставать взрослого пса, — пишет ВК-группа «Кошкин дом Тавда». Он в тяжелейшем состоянии и большой вопрос, выживет ли. Ещё больший вопрос у зоозащитников возникает к администрации города: собираются ли местные чиновники решать вопрос о нескольких котлованах и лужах с битумом, которые образовались возле старого асфальтового завода? В этих ловушках постоянно вязнут и гибнут животные, но — не ровен час — угодит и ребёнок.
При попытке почистить полностью испачканного битумом щенка, выяснилось, что кожа кусками сходит с его тельца. Животное мучилось, а шансов на спасение практически не было. Потому и решено было усыпить его, чтобы хотя бы избавить от дальнейших страданий.
Второй щенок в коварную лужу битума попал не полностью. Его удалось почистить и начать лечение. А лечение предстоит непростое — «купание» в яме с вязкой химической жижей сильно отравило организм щенка. Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП», сейчас он находится на передержке и ему оказывают необходимую ветеринарную помощь.
Напомним, двух щенков, барахтающихся в битумном «болоте» обнаружили во вторник, 25 июля. Сообщение о том, что собачкам нужна помощь, вызвало много откликов. Но информация о месте их нахождения была слишком скудной (6 километр автодороги Тавда-Таборы), поэтому не все волонтёры сумели приложить свои силы к делу спасения щенков.
Меж тем, в Тавде в битумное «болото» продолжают попадать животные. Сегодня, 27 июля, из мерзкой жижи в районе нефтебазы пришлось доставать взрослого пса, — пишет ВК-группа «Кошкин дом Тавда». Он в тяжелейшем состоянии и большой вопрос, выживет ли. Ещё больший вопрос у зоозащитников возникает к администрации города: собираются ли местные чиновники решать вопрос о нескольких котлованах и лужах с битумом, которые образовались возле старого асфальтового завода? В этих ловушках постоянно вязнут и гибнут животные, но — не ровен час — угодит и ребёнок.
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Угодившим в битум щенкам срочно требуется помощь
25 июля 2023
25 июля 2023