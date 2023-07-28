Безответственные посетители погубили павлина из Екатеринбургского зоопарка

«К сожалению, участились случаи, когда посетители зоопарка ведут себя не подобающим образом в отношении животных – стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы. Не спасают наших питомцев и возводимые двойные ограждения. Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту», — ещё раз обращается администрация зоопарка к совести екатеринбуржцев.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости