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Безответственные посетители погубили павлина из Екатеринбургского зоопарка
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com/zooekb
В то время, как жители Первоуральска жалуются на местный зоопарк, Екатеринбургский зоопарк жалуется на своих посетителей. На некоторых, самых безответственных и бессовестных из них. И причина самая весомая — из-за особо безмозглых гостей погибла самка павлина.
Когда павлин по кличке Монетка почувствовал недомогание, его отправили к ветеринару. Тот диагностировал желудочное кровотечение и срочно провёл птице операцию. В желудке птицы во время хирургического вмешательства обнаружились многочисленные посторонние предметы — куски проволоки, крышки от банок, монеты. Все эти предметы оказаться внутри птицы могли только одним способом — ими Монетку «накормили» посетители зоопарка, игнорирующие настоятельные просьбы сотрудников зоопарка животных не кормить и тем более не кидать в клетки и вольеры мусор.
Посетителями игнорируется и другое правило посещения зоопарка — животных не пугать. Некоторые люди ведут себя так, что их самих впору сажать по клеткам и показывать в качестве примера неадекватного поведения. У тех же павлинов такие «уникумы» норовят вырвать перья на память о «культпоходе» в зоопарк, не понимая при этом, что причиняют птицам боль и вредят их здоровью.
Монетку ветеринарам спасти не удалось. Она погибла. Может погибнуть и её соседка, вторая самка павлина. Её поставили тот же диагноз и тоже провели операцию по очистке желудка от мусора. Сейчас птица находится в тяжёлом состоянии.
Когда павлин по кличке Монетка почувствовал недомогание, его отправили к ветеринару. Тот диагностировал желудочное кровотечение и срочно провёл птице операцию. В желудке птицы во время хирургического вмешательства обнаружились многочисленные посторонние предметы — куски проволоки, крышки от банок, монеты. Все эти предметы оказаться внутри птицы могли только одним способом — ими Монетку «накормили» посетители зоопарка, игнорирующие настоятельные просьбы сотрудников зоопарка животных не кормить и тем более не кидать в клетки и вольеры мусор.
Посетителями игнорируется и другое правило посещения зоопарка — животных не пугать. Некоторые люди ведут себя так, что их самих впору сажать по клеткам и показывать в качестве примера неадекватного поведения. У тех же павлинов такие «уникумы» норовят вырвать перья на память о «культпоходе» в зоопарк, не понимая при этом, что причиняют птицам боль и вредят их здоровью.
«К сожалению, участились случаи, когда посетители зоопарка ведут себя не подобающим образом в отношении животных – стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы. Не спасают наших питомцев и возводимые двойные ограждения. Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту», — ещё раз обращается администрация зоопарка к совести екатеринбуржцев.
Монетку ветеринарам спасти не удалось. Она погибла. Может погибнуть и её соседка, вторая самка павлина. Её поставили тот же диагноз и тоже провели операцию по очистке желудка от мусора. Сейчас птица находится в тяжёлом состоянии.
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В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец
24 июля 2023
24 июля 2023