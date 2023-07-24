Жители Первоуральска жалуются на условия содержания животных в местном зоопарке

«Замучено большинство животных! Лиса кажется вовсе умерла. В вольере у енотовидной собаки нет ничего, пустая клетка. В ШИЗО в тюрьме больше предметов, чем у енотовидной собаки. У енота нет лапки! Волки выглядят ужасно истощенными, вольер ужасно маленький для волка. Шерсть грязная и покрыта колтунами. За медведем плохо следят, от него воняет, он постоянно чешется, не переставая», — возмущается девушка.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В соцсетях жители Первоуральска уже несколько дней активно обсуждают содержание животных в местном зоопарке. Поводом стали печальные наблюдения одной уралочки, которая осталась неприятно шокирована после похода в центральный парк города, где и размещён зверинец.По словам девушки, в не менее жутких условиях содержатся и остальные животные — лоси, верблюд, кабаны. В их вольерах посетительница зоопарка заметила большой слой грязи. Сами звери тоже ходят грязные и неухоженные. При этом, зоопарк в Первоуральске не слишком-то приспособлен и для посетителей, — считает уралочка. «Везде торчат саморезы», — отмечает она и предлагает закрыть зоопарк, а его обитателей передать в «более хорошие руки».Большинство комментаторов гневного поста согласны с автором. Некоторые отмечают, что совсем недавно первоуральский зоопарк выглядел совсем иначе и только года два назад начал превращаться в какой-то концлагерь для животных. Известный в Первоуральске урбанист Михаил Домрачёв подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить условия содержания животных в зоопарке.