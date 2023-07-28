Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах

– заявляет Мороков.

«Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, конечно, с точки зрения педагогической этики ни в коем случае этого делать нельзя. А давайте с другой стороны развернем эту ситуацию. Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Мне кажется, когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной. Всегда так было»,