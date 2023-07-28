Возрастное ограничение 18+
Детский омбудсмен в Свердловской области оправдал рукоприкладства в школах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков высказал свое мнение в эфире на ОТВ о том, могут ли сотрудники образовательных учреждений поднимать руку на детей.
Мороков напомнил, как полтора года назад произошла резонансная ситуация, когда восьмиклассник что-то говорит учителю, а та дает ему пощечину.
Детский омбудсмен добавил, что женщину нельзя оскорблять ни в коем случае, и об этом должен знать каждый мужчина, хоть большой, хоть маленький.
Ранее мы писали, что Мороков в том же эфире заявил, что не чувствует за собой ответственности за трагедию с погибшим шестилетним Далером Бобиевым и насилие над детьми в спецшколе №124.
Мороков напомнил, как полтора года назад произошла резонансная ситуация, когда восьмиклассник что-то говорит учителю, а та дает ему пощечину.
«Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, конечно, с точки зрения педагогической этики ни в коем случае этого делать нельзя. А давайте с другой стороны развернем эту ситуацию. Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Мне кажется, когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной. Всегда так было»,
– заявляет Мороков.
Детский омбудсмен добавил, что женщину нельзя оскорблять ни в коем случае, и об этом должен знать каждый мужчина, хоть большой, хоть маленький.
«Но я не утверждаю, мне эта ситуация не дает покоя, но я пытаюсь посмотреть на нее с двух сторон»,
– отмечает Игорь Мороков.
Ранее мы писали, что Мороков в том же эфире заявил, что не чувствует за собой ответственности за трагедию с погибшим шестилетним Далером Бобиевым и насилие над детьми в спецшколе №124.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».